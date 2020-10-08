Ежесуточный прирост числа заболевших растет с 15 сентября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция не снижает темпы своего распространения в регионе. Всего за четыре дня ежесуточный прирост увеличился на 9% — с 83 до 91 в среднем за сутки. Если ситуация продолжит развиваться точно так же, то к понедельнику в крае будет выявляться по 100 заболевших COVID-19 ежедневно. URA.RU на основе этих данных оценило шансы на введение нового тотального карантина.

Сейчас коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в крае превышает единицу — 1,09 (прирост заразившихся постоянно растет с 15 сентября). Число свободных коек для COVID-пациентов ниже нормативного более чем в два раза — 26,4%. По данным показателям Пермский край не соответствует даже первому, введенному в начале мая, этапу снятия ограничений (Rt > 1, коек < 50%). Сейчас с COVID-19 в крае всего 2 888 больных (5 октября — 2 879), из них в больнице — 1 472 (5 октября — 1464), дома — 1 416.

Если в ближайшие выходные в крае будет выявляться по 91 случаю (и менее) заражения коронавирусом, то это будет свидетельством стабилизации обстановки. Если же число заболевших снизится до 72 и ниже, то можно говорить об улучшении ситуации.

Если же в крае каждый день будет заражаться по 92 и более человека, то обстановка будет ухудшаться. Крайне негативный сценарий — по 110 заразившихся в день. В этом случае региональные власти могут принять решение о введение нового тотального карантина, который был весной этого года. Вопрос URA.RU представителям регионального оперштаба о такой вероятности остался без комментариев.