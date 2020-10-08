08 октября 2020

Росздравнадзор ответил на данные о реакциях на средство от COVID

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Росздравнадзор рассказал о побочных эффектах «Фавипиравира» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У препарата от COVID-19 «Фавипиравир» не найдено побочных эффектов, связанных с моторными нарушениями. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

«Данных о развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями нет», — приводит РБК сообщение ведомства. Отмечается, что побочных эффектов связанных с падениями, о которых сообщалось ранее, также не наблюдалось.

Ранее фармакологи обнаружили новый побочный эффект у средства на основе «Фавипиравира». По их данным, существует вероятность моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения, а также повышенного риска падений. В Росздравнадзоре обещали внести в инструкцию все сведения о других побочных реакций в случае обнаружения, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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