Росздравнадзор ответил на данные о реакциях на средство от COVID

У препарата от COVID-19 «Фавипиравир» не найдено побочных эффектов, связанных с моторными нарушениями. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.
«Данных о развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями нет», — приводит РБК сообщение ведомства. Отмечается, что побочных эффектов связанных с падениями, о которых сообщалось ранее, также не наблюдалось.
Ранее фармакологи обнаружили новый побочный эффект у средства на основе «Фавипиравира». По их данным, существует вероятность моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения, а также повышенного риска падений. В Росздравнадзоре обещали внести в инструкцию все сведения о других побочных реакций в случае обнаружения, передает «Национальная служба новостей».
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