08 октября 2020

Политолог из Азербайджана оправдала бомбардировку Карабаха. В ней были ранены россияне

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Азербайджанский политолог оправдывает нанесение удара по церкви в Шуши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанский политолог Саадат Кадырова оправдала удары по церкви в Шуши, где были ранены российские журналисты. Свое мнение по этому поводу она высказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Для Азербайджана — это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать», — высказала свое мнение Кадырова. Она сравнила это со словами Путина про «мочить в сортире».

Политолог также добавила, что рядом с церковью находятся военные объекты. И бомбежка в таком случае, по ее мнению, абсолютна оправдана.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Нагорного Карабаха получили тяжелое ранение военкор Юрий Котенок и еще двое российских журналистов. По данным портала «Утро.ру», их доставили в Ереван для медицинской помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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