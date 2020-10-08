Азербайджанский политолог Саадат Кадырова оправдала удары по церкви в Шуши, где были ранены российские журналисты. Свое мнение по этому поводу она высказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Для Азербайджана — это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать», — высказала свое мнение Кадырова. Она сравнила это со словами Путина про «мочить в сортире».
Политолог также добавила, что рядом с церковью находятся военные объекты. И бомбежка в таком случае, по ее мнению, абсолютна оправдана.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Нагорного Карабаха получили тяжелое ранение военкор Юрий Котенок и еще двое российских журналистов. По данным портала «
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