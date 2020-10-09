Илдус Ярулин считает, что главы Франции и Германии теряют свой политический вес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Франция и Германия ввела только формальные санкции против России, чтобы окончательно не потерять свое политическое влияние. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Илдус Ярулин, комментируя информацию о решении двух стран ввести санкции только против девяти россиян из-за дела Навального.

«Найдут несколько человек, которые есть уже практически во всех списках. И приличия все соблюдены и пальчиком погрозили, и сами при этом не плохо выглядят», — сказал Ярулин. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон теряют свой политический вес, поэтому им приходится вводить санкции, чтобы окончательно не потерять влияние, считает политолог.

По его словам, всерьез против России Франция и Германия ничего не могут сделать. Он считает, что игры с санкциями помогают отвлечь от настоящих проблем, которые есть в этих странах. В ответ на веденные ограничения Россия, по его мнению, покажет силу, нанеся удар по антисирийским противникам. Как отметил политолог, США не будут присоединяться к санкциям, но будут всячески призывать к ним. От них ограничений стоит ожидать ближе к выборам в стране.

По данным французской газеты Le Monde, в список вошли люди из администрации президента РФ. Также ограничения грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГоНИИОХТ). С одобрением санкций выступили сначала Нидерланды, а затем и Великобритания, передает «Национальная служба новостей».