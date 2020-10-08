Бизнесмены из 90-х пожаловались на мэра Екатеринбурга полпреду

Николаю Цуканову (слева) предстоит разобрать конфликт бизнеса и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы екатеринбургских киосков, которых мэр Александр Высокинский прогоняет с городских улиц, написали жалобу полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза предпринимателей НТО Денис Рудаков. Высокинский неоднократно заявлял, что уличные киоски являются пережитком 90-х.

Бизнесмены обвиняют градоначальника в целенаправленном уничтожении отрасли, игнорировании решений судов и предписаний УФАС. «Все действия чиновников Администрации Екатеринбурга и лично мэра направлены не на поиск баланса интересов, а на разжигание „войны“ — войны с малым бизнесом в сфере нестационарной торговли. Итогом которой, как было озвучено ещё в мае 2019 года, должно стать сокращение количества НТО в три раза и при этом перенос оставшихся на окраины города», — сказано в тексте обращения. Владельцы ларьков указывают на то, что в отрасли трудится порядка 30 тысяч екатеринбуржцев, и просят защитить их гражданские права. Аналогичная просьба будет направлена первому заместителю губернатора, ответственному за инвестиционный климат в регионе, Алексею Орлову.

«Мы выносим с улиц только те объекты, которые размещены незаконно, при этом предварительно уведомляем владельцев о предстоящем сносе. С реестром незаконно размещенных киосков можно ознакомиться на сайте Администрации. Предпринимателям дается время, чтобы доказать законность установки НТО, например, если он стоит на не принадлежащей муниципалитету земле. В случае, если объект подлежит ликвидации, мы даем владельцам возможность вывезти свое имущество самостоятельно», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов. В уральском полпредстве сообщили, что пока не получили обращение екатеринбургских бизнесменов.