Медики Перми предлагают игнорировать карантин и не делают тесты

Пермякам COVID-симптомами медики предлагают самостоятельно ходить в поликлиники Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики отказываются делать тест на COVID-19 пермякам с симптомами коронавируса и предлагают не соблюдать карантин. Об этом URA.RU рассказал пермяк, у которого пропало обоняние. Сейчас мужчина находится на больничном.

«Врач или фельдшер из неотложки отказалась назначать тест на коронавирус. Она сказала, что их назначают только тем, в отношении которых есть предписание Роспотребнадзора о карантине», — рассказал URA.RU мужчина. Он пояснил, что 7 октября у него пропало обоняние, а за несколько дней до этого поднялась температура и были все признаки ОРВИ. При этом медик приехала на второй день после вызова — 8 октября.

«Я рассказал, что был в контакте с „ковидниками“. Друг у меня ждет подтверждения с 7 октября (результат будет лишь 12 октября), а на карантине — с 1 октября. А у его девушки все подтвердилось еще 1 октября, а до этого мы виделись», — пояснил URA.RU пермяк. По его словам, медик предложила ему не соблюдать карантин, поскольку нет предписания от Роспотребнадзора (по документам он не считается контактным) и самостоятельно прийти в поликлинику 12 октября за продлением больничного листа.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.