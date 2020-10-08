Аэропорту «Кольцово» продлят запрет на международные полеты

Международные рейсы из «Кольцово» закрыты с марта 2020 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга в ближайшее время не получит разрешение на международные полеты из Екатеринбурга, сообщил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. Специалист связал это с масштабами распространения коронавирусной инфекции.

«Международные полеты из Кольцово в этот раз открыты не будут. Знаю, что и мы, и „Уральские авиалинии“, и губернатор, и правительство региона предпринимали усилия, направленные на открытие международного сообщения. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и общей ситуации в регионе такое решение не принято», — заявил Чудновский.

Международные рейсы из России производятся с августа-сентября из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. URA.RU сообщало что Минтранс рассматривал возможность восстановить международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 15 августа или с 1 сентября, однако решение об этом так и не было принято.

Ранее в октябре стало известно, что федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово».