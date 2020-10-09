В Зауралье запущен новый элеватор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Открытие обновленного «Шадринского элеватора» состоялось 9 октября в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. По словам замгубернатора региона Владимира Архипова, данный инвестиционный проект является важнейшим в Шадринске и Шадринском районе. Агроинвестор Алексей Бобров отметил, что элеватором уже интересуются соседний регион и Иран.

Архипов поблагодарил инвестора Алексея Боброва, предприятие «Агро-Клевер» и отметил их совместную работу с органами власти. По словам Боброва, открытие элеватора стало новым этапом развития агропромышленного кластера в Шадринске и селе Мальцево. «Для меня это символ объединения усилий и серьезный камень в основание процветания Курганской области», — рассказал он.

Вместе с Архиповым и Бобровым объект запустил главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин. Он поздравил присутствующих с открытием от имени полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова.

«Такие агрегаторы, которые скупают зерно у небольших фермеров, дают заработать им на продаже», — отметил Архипов во время пресс-подхода после открытия объекта. «Экспортный потенциал [у элеватора] есть, но пока мы ориентируемся на спрос, который здесь», — добавил Бобров. Он отметил, что спрос, например, есть у Свердловской области, к предприятию обращались уже и представители Ирана.

По словам представителей ООО «Агро-Клевер», элеватор будет заниматься приемкой, хранением и переработкой зерна, а позже и переработкой своей крупы. Обновленный элеватор позволяет хранить до 40 тыс. тонн зерна. «Агро-Клевер» потратил на реконструкцию объекта 350 млн рублей.