Свердловский минфин не дал мэру Екатеринбурга выполнить обещание

Галина Кулаченко дала понять, что у области нет денег на концессию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обещание мэра Екатеринбурга Александра Высокинского провести до конца года конкурс на концессию крупнейшего по числу работников городского предприятия — ЕМУП «Гортранс» — не будет исполнено. Как сообщает источник URA.RU в областных структурах власти, сделка по передаче актива в частные руки откладывается как минимум до марта: региональный минфин отказал мэрии в выделении 4,5 миллиардов рублей, необходимых для концессии.

Концессия предполагает, что «Гортранс» (монополист на рынке общественного транспорта Екатеринбурга) будет передан частной компании, которая вложится в развитие трамвайного, троллейбусного и автобусного парков. А городские власти компенсируют ее затраты — в том числе за счет федерального и областного бюджетов. «Если Москва и регион не дадут на это денег, то концессия не имеет смысла», — объясняет источник.

«На одном из последних совещаний по формированию бюджета [Екатеринбурга] на 2021 год [министр финансов Галина] Кулаченко дала понять, что 4,5 миллиарда — неподъемная для области сумма в нынешних обстоятельствах, и средств ждать не стоит», — рассказал инсайдер. По его словам, теперь надежды городских властей связаны с тем, что концессию «Гортранса» профинансируют федеральные власти: сейчас в Москве рассматривается соответствующая заявка. Получить комментарии представителей минфина и мэрии на момент публикации не удалось.

Летом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал, что конкурс на концессию «Гортранса» пройдет до конца 2020 года. Основные претенденты на актив — группа «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского и «Трансмашхолдинг» (ТМХ), бенефициарами которого являются президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев. По последней информации, фаворитом в споре за актив является ТМХ. Сумма сделки по концессии может составить до 50 миллиардов рублей, а срок — около 20 лет.