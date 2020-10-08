Детей не пускают на занятия в кружках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учащимся школ Копейска (Челябинская область), чьи учебные заведения были официально закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу, запретили посещать занятия в кружках местного ДК имени Кирова. Об этом URA.RU сообщила одна из мам.

«Детей из 1-й и 48-й школы Копейска сегодня не допустили на занятия в кружки. Мой ребенок плачет, не понимает, что происходит, мы-то не болеем», — рассказала URA.RU мама одной из учениц школы №1 Копейска. Другие родители подтвердили, что с аналогичным запретом столкнулись и учащиеся 48 школы Копейска, которую 9 октября перевели на дистанционное обучение.

Как напомнили URA.RU в ДК имени Кирова, в этих двух школах сразу несколько классов были закрыты на карантин. Поэтому дети должны находиться дома.

«Ученики других школ могут свободно посещать занятия. Но проверять каждого ученика 1 и 48 школ, закрыт ли их класс на карантин и не было ли у них контактов с заболевшими вирусными инфекциями, мы не можем. Поэтому мы не допускаем всех детей из этих школ на дополнительные занятия», — пояснили URA.RU представители Дома культуры.