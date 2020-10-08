Челябинские школы продолжают закрывать на карантин

Три школы в регионе уже закрыты Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школе №48 Копейска объявлен карантин по профилактике простудных заболеваний, до этого в Челябинской области уже объявили карантин по ОРВИ в трех школах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона и управлении образования Копейска.

«В школе №48 Копейска введены ограничительные мероприятия», — говорится в приказе. Карантин продлится с 10 по 19 октября включительно. Копия приказа имеется в распоряжении URA.RU.

В пресс-службе минобразования добавили, что 8 октября в регионе были закрыты на карантин по ОРВИ школа в селе Бродокалмак (Красноармейский район), Эстонская школа в городе Верхнеуральске и школа №6 в Южноуральске. «Всего в Челябинской области закрыты 228 классов», — уточнили там.

Количество образовательных учреждений, которые будут отправлены на карантин, вырастет уже сегодня. Так, по данным управления образования Копейска (Челябинская область), с 9 октября перешла на дистанционное обучение школа №1, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее глава управления образования Копейска Алексей Ангеловский сообщил URA.RU, что директор 48 школы с 5 октября находится на больничном листе, как и большинство руководящего состава. «У завуча подтвержден анализ на коронавирус. Мы не можем оставить образовательное учреждение без руководства», — добавил он.