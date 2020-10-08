По словам девушки, командир воздушного судна может зарабатывать больше полумиллиона в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшая Тюменская стюардесса Рушана Хожиматова, ставшая популярной блогеркой в TikTok (более 463 тыс. подписчиков) рассказала своим зрителям, сколько на самом деле зарабатывают пилоты и бортпроводники.

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот 150-300 тысяч рублей, и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — уточнила экс-стюардесса.

Девушка добавила, что заработная плата отличается во всех авиакомпаниях и зависит от налета и оклада. Хожиматова также рассказала, что бортпроводниками проще стать мужчинам, потому что «на борту всегда нужен сильный пол среди экипажа».

Ранее URA.RU писало о том, что Хожиматова развеяла старый миф о включенных телефонах на борту самолетов. По ее словам, даже если все пассажиры разом включат аппараты, это не создаст ощутимых проблем для экипажа.