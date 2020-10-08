Бывшая Тюменская стюардесса Рушана Хожиматова, ставшая популярной блогеркой в TikTok (более 463 тыс. подписчиков) рассказала своим зрителям, сколько на самом деле зарабатывают пилоты и бортпроводники.
«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот 150-300 тысяч рублей, и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — уточнила экс-стюардесса.
Девушка добавила, что заработная плата отличается во всех авиакомпаниях и зависит от налета и оклада. Хожиматова также рассказала, что бортпроводниками проще стать мужчинам, потому что «на борту всегда нужен сильный пол среди экипажа».
Ранее URA.RU писало о том, что Хожиматова развеяла старый миф о включенных телефонах на борту самолетов. По ее словам, даже если все пассажиры разом включат аппараты, это не создаст ощутимых проблем для экипажа.
@ms_rusha01
В конце отвечаю на самый популярный вопрос!???? ##стюардессапоименируша ##рекомендации? оригинальный звук - ms_rusha01
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