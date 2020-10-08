08 октября 2020

Тюменская звезда TikTok раскрыла зарплаты пилотов и стюардесс. ВИДЕО

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, стюардессы, аэрофлот, экспофорум, пмэф2018, spief2108
По словам девушки, командир воздушного судна может зарабатывать больше полумиллиона в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшая Тюменская стюардесса Рушана Хожиматова, ставшая популярной блогеркой в TikTok (более 463 тыс. подписчиков) рассказала своим зрителям, сколько на самом деле зарабатывают пилоты и бортпроводники.

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот 150-300 тысяч рублей, и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — уточнила экс-стюардесса.

Девушка добавила, что заработная плата отличается во всех авиакомпаниях и зависит от налета и оклада. Хожиматова также рассказала, что бортпроводниками проще стать мужчинам, потому что «на борту всегда нужен сильный пол среди экипажа».

Ранее URA.RU писало о том, что Хожиматова развеяла старый миф о включенных телефонах на борту самолетов. По ее словам, даже если все пассажиры разом включат аппараты, это не создаст ощутимых проблем для экипажа.

@ms_rusha01

В конце отвечаю на самый популярный вопрос!???? ##стюардессапоименируша ##рекомендации

? оригинальный звук - ms_rusha01

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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