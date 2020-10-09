Леонид Агутин может получить сразу пять премий «Грэмми»

Российский певец Леонид Агутин номинирован на «Грэмми». Его новый альбом представлен сразу в пяти номинациях американской музыкальной премии.
«Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Грэмми в пяти номинациях!» — написал Агутин на своей странице в Facebook. По информации телеканала 360, музыкант воспринял новость о номинациях с восторгом.
Новый альбом Агутина могут представить лучшим в номинациях: «лучший альбом года», «лучший латинский поп-альбом», «лучший дуэт» (Агутин и Ал Ди Меола), «лучшая аранжировка». Кроме того, клип Агутина Funky Cha представлен в номинации «лучшее музыкальное видео».
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