Леонид Агутин может получить сразу пять премий «Грэмми»

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Концерт
Альбом музыканта могут признать лучшим в мире Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Российский певец Леонид Агутин номинирован на «Грэмми». Его новый альбом представлен сразу в пяти номинациях американской музыкальной премии.

«Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Грэмми в пяти номинациях!» — написал Агутин на своей странице в Facebook. По информации телеканала 360, музыкант воспринял новость о номинациях с восторгом.

Новый альбом Агутина могут представить лучшим в номинациях: «лучший альбом года», «лучший латинский поп-альбом», «лучший дуэт» (Агутин и Ал Ди Меола), «лучшая аранжировка». Кроме того, клип Агутина Funky Cha представлен в номинации «лучшее музыкальное видео».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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