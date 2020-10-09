Зеленскому официально запретили говорить по-русски

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский больше не сможет публично говорить на русском Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский верховный суд обязал главу страны Владимира Зеленского говорить исключительно по-украински. Правда отказаться от русского президенту придется только при исполнении.

«Большая палата Верховного суда Украины указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — уточняет «Ридус». Иск на главу государства подал один из граждан, после того, как Зеленский применил русскую речь на форуме iForum-2019.

Примечательно, что как артист Зеленский участвовал во многих российских телепроектах. Истец потребовал, чтобы президенту запретили на официальных мероприятиях говорить на русском. Закон, допускавший использование украинского и русского языков на равных, действовал на Украине до 2012 года.

Кроме того, в феврале 2020 года местный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил работу трех телеканалов из России. Они не отвечали требованиям Европейской конвенции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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