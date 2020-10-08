Чиновника из ХМАО дважды уволили за коррупцию

Экс-чиновник ХМАО Владислав Нусинов снова стал участником коррупционного скандала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уволенный за коррупцию экс-чиновник из Ханты-Мансийска Владислав Нусинов снова стал участником коррупционного скандала — на этот раз в Севастополе. Нусинова уволили с должности замглавы департамента здравоохранения Севастополя после проверки контрольно-счетной палаты, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Сейчас в ГБУ Севастополя „Медицинский информационно-аналитический центр“ работают компетентные органы. Задержаны сотрудники учреждения, среди которых заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов», — сообщают в пресс-службе.

Уточняется, что ранее прокуратура провела проверку оплаты госконтрактов, заключенных Медицинским информационно-аналитическим центром. В отношении руководителя центра возбудили пять дел об административных правонарушениях.

В 2016 году Нусинов был уволен с должности руководителя «Медицинского информационно-аналитического центра» ХМАО после явных нарушений в сфере госзакупок. Будучи директором МИАЦ, он провёл несколько закупок для учреждения, которые содержали ряд серьёзных нарушений законодательства.

Ранее URA.RU писало, что руководитель Ханты-Мансийского ОАО «Информационно-расчетный центр» Владислав Нусинов покинул свою должность и переехал работать в правительство Севастополя. Чиновник был вынужден сложить полномочия после антикоррупционных проверок, инициированных губернатором ХМАО Натальей Комаровой.