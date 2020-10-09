Где состоится мероприятие, пока не известно Фото: Игорь Дятлов

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Презентация восьмисерийного фильма «Перевал Дятлова», снятого на ТНТ, пройдет в Екатеринбурге в ноябре. Об этом URA.RU сообщил PR-директор телеканала Екатерина Трофимова. Площадка, где состоится мероприятие, пока не выбрана.

Пригласить на презентацию планируется екатеринбургских журналистов, а также экспертов по дятловской теме — в первую очередь активистов фонда памяти группы Дятлова. Гостям покажут первые две серии, а также закадровые материалы.

Трофимова рассказала URA.RU о том, как построен сериал. «Первая линия сериала — расследование, которое проводит майор КГБ — его играет Петр Федоров, — говорит представитель пресс-службы ТНТ. — Вторая линия — черно-белая: в ней воссоздаются события 1959 года, когда группа Дятлова идет в поход». Далее цветные и черно-белые серии чередуются, причем черно-белые снимались на настоящую пленку, чтобы эффект «старого кино» был настоящим.

Сняли «Перевала Дятлова» продюсеры сериала «Эпидемия». Самого загадочного участника группы Дятлова Семена Золотарева играет Егор Бероев, спасшегося туриста Юрия Юдина — Максим Костромыкин (известный по сериалу «Ольга»). «Всех остальных дятловцев играют молодые актеры», — рассказала представитель канала. Съемки восьми серий длились 1,5 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что телеканал ТНТ в ближайшее время выпустит в эфир новый сериал «Перевал Дятлова».

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека.