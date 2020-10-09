09 октября 2020

Саша Спилберг показала новую квартиру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, план квартиры, ярмарка недвижимости
Спилберг уже решила, как расставит мебель в новой квартире (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер с многомиллионной аудиторией Саша Спилберг купила квартиру в Москве. Она выбрала квартиру с мансардными панорамными окнами в пол.

«Я купила квартиру своей мечты», — делится радостью Спилберг на своей странице в соцсетях. Пока что квартира блогерши пуста, но она пообещала делиться всеми этапами стройки и ремонта со своими подписчиками.

Саша уточнила, что квартиру выбрала сразу. «Когда я зашла в эту квартиру, то поняла, что другой у меня просто не может быть», — рассказывает она. При этом Спилберг сразу решила, где будет стоять мебель, где будут храниться тарелки. Саша утверждает, что она довольна собой и своей покупкой.

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Я КУПИЛА КВАРТИРУ СВОЕЙ МЕЧТЫ... ???? ? Я редко бываю довольна собой, но сейчас я испытываю гордость и до сих пор не верю в то, что это случилось!!! Мне 22 и я работала без остановки с 13 лет. Кайфовала от того что делаю, получала удовольствие от каждой съемки - а также, плача в подушку, терпела абсурдные скандалы вокруг себя и жертвовала встречами с друзьями, проведя за монтажом своих видео в среднем 2300+ часов! ? Когда я зашла в эту квартиру, то поняла что другой у меня просто не может быть... я сразу распределила где будет стоять большой белый диван а где уютно пристроится мой рабочий стол. Что тарелки я буду складывать в третий ящик снизу, в матово-белой кухонной тумбе а пол будет деревянный, как в детстве. Я не могла решиться три года! Загруженность по работе и переезды из США и обратно не позволяли мне определиться с постоянным местом жительства. Но я решилась! ? Это наш с вами #спилбергхаус друзья! Я обязательно буду делиться каждым этапом стройки, ремонта и опыта в этом деле в своих сторис и на канале. Ведь каждому из нас в какой-то момент придется столкнутся с этими вопросами :relaxed: Спасибо за вашу поддержку и давайте вместе осуществлять наши мечты! Обнимаю каждого! Ваша счастливая Саша!

Публикация от SASHA SPILBERG (@sashaspilberg)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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