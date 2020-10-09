Блогер с многомиллионной аудиторией Саша Спилберг купила квартиру в Москве. Она выбрала квартиру с мансардными панорамными окнами в пол.
«Я купила квартиру своей мечты», — делится радостью Спилберг на своей странице в соцсетях. Пока что квартира блогерши пуста, но она пообещала делиться всеми этапами стройки и ремонта со своими подписчиками.
Саша уточнила, что квартиру выбрала сразу. «Когда я зашла в эту квартиру, то поняла, что другой у меня просто не может быть», — рассказывает она. При этом Спилберг сразу решила, где будет стоять мебель, где будут храниться тарелки. Саша утверждает, что она довольна собой и своей покупкой.