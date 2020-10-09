09 октября 2020

В России назвали условие для перехода школьников на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход Анна Попова и Дмитрий Кобылкин, портрет, попова анна
Анна Попова напомнила, что школы самостоятельно принимают решение о карантине Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России школьников могут отправлять на дистанционное обучение, если в их классе началась вспышка ОРВИ, гриппа или коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует двадцать процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин», — рассказала Попова «Российской газете». По ее словам, в случае заболевания коронавирусом класс могут отправить на дистанционное обучение при меньшем количестве заболевших.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России на дистант перешли уже 108 школ, передает «Национальная служба новостей». Его заместитель Виктор Басюк отметил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом российские школы в регионах сами будут определять формат обучения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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