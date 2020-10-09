В России назвали условие для перехода школьников на удаленку

В России школьников могут отправлять на дистанционное обучение, если в их классе началась вспышка ОРВИ, гриппа или коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует двадцать процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин», — рассказала Попова «Российской газете». По ее словам, в случае заболевания коронавирусом класс могут отправить на дистанционное обучение при меньшем количестве заболевших.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России на дистант перешли уже 108 школ, передает «Национальная служба новостей». Его заместитель Виктор Басюк отметил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом российские школы в регионах сами будут определять формат обучения.
Подписывайтесь на URA.RU в