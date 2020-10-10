Шаракоиса экстренно доставили в больницу в Лондоне (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российского актера Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне. Причиной стали сильные головные боли, а также пульсация в сердце.

«У меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — поделился Шаракоис на своей странице в Instagram. Актер отметил, что согласно предварительному диагнозу инсульта и инфаркта у него нет, но за его состоянием продолжат следить, еще раз проверят кровь.

Шаракоис также уточнил, что будет рад, если его оставят в больнице. «Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — подытожил артист.

Дмитрий Шаракоис прославился благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны». Также он играл в фильме «9 рота» и ремейке «Кавказской пленницы». В Лондон актер переехал в 2018 году, так как в России, по его словам, у него не было работы, сообщает «Пятый канал».