Челябинцам объяснили, почему к ним не приедет скорая

Ежедневно челябинским фельдшерам поступает более 2 тысяч вызовов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области при назначении скорой помощи на поступающие вызовы приоритет будет отдаваться тяжелым случаям. С другими симптомами будет работать неотложная помощь. Это связано с возросшей во время пандемии коронавируса нагрузкой на фельдшерские бригады.

«Слово „задыхаюсь“ можно расценивать по-разному: либо человеку совсем плохо, либо все-таки это неотложная помощь и можно подождать», — цитирует издание «Подъем» пресс-секретаря минздрава Челябинской области Марину Сергееву. По ее словам, при симптомах, связанных с проблемами дыхания, будет работать неотложная помощь. Она уже установит, связаны ли эти проблемы с дыхательной недостаточностью, или являются симптомами коронавируса.

Сергеева рассказала, что на волне пандемии люди стали злоупотреблять вызовом бригады скорой помощи при любом симптоме, подходящем под описание вируса. Однако, кроме таких звонящих, никуда не делись люди после ДТП, с серьезными ранениями, инфарктами, инсультами и другими угрожающими жизни симптомами.

Для того чтобы разгрузить медиков Челябинской области, в региональном минздраве приняли решение передавать вызовы с симптоматикой, не угрожающей жизни, в поликлиники или «неотложки». Сами же фельдшеры сосредоточатся на экстренных вызовах.