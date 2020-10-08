08 октября 2020

В Челябинской области изменили правила вызова скорой помощи

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, скорая помощь, врач, медики, инфекционист
Несложные вызовы передадут в поликлиники и «неотложки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Скорая помощь в Челябинской области не будет выезжать на несложные вызовы, а передавать их в поликлинику или «Неотложку». Как сообщили URA.RU в минздраве Челябинской области, это позволит разгрузить работу службы экстренной помощи и уменьшить время ее ожидания.

«В связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ резко увеличилось количество вызовов скорой помощи. В сутки только диспетчеры 03 получают более 2 тысяч вызовов. Первоочередными являются те, что представляют угрозу жизни больного: это пациенты с ДТП, ранениями, серьезными бытовыми травмами, сердечно-сосудистыми (инфаркт, инсульт) и т. д.», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Вызовы при пищевых отравлениях, обмороке, рвоте или плохом самочувствии диспетчеры скорой будут передавать их в поликлинику или в «неотложку». К этому моменту около 500 вызовов уже передается подобным образом. «Неотложка» для этого была переведена на круглосуточный режим работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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