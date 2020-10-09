09 октября 2020

Объявлена награда за создателей свалки в Свердловской области. «10 тысяч рублей за подонков»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, иванов александр
Александр Иванов предложил 10 тысяч рублей за видеозапись с машиной злоумышленников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов объявил награду за установление личностей организаторов незаконной свалки. Он готов выплатить 10 тысяч рублей за видеозапись автомобиля неизвестных, стабильно выкидывающих мусор возле Калиновского лесопарка.

«Заплачу 10 тысяч рублей за видео автомобиля подонков, которые выгружают мусорные мешки в этом месте (газораздатка рядом с институтом МВД)», — написал Иванов на своей странице в Facebook. По его словам, саму видеозапись в дальнейшем он передаст властям для оформления правонарушения.

Иванов рассказал, что свалка формируется на этом участке с весны. Минимум два раза городские службы вывозили с этой территории весь мусор, однако через некоторое время свалка снова появлялась.

Александр Иванов опубликовал фотографии свалки
Личная страница Александра Иванова

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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