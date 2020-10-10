Вскрылось тайное послание Лукашенко после встречи с оппозицией

По мнению политолога, Лукашенко является политическим банкротом Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Неожиданная встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ говорит о готовности главы республики к конституционной реформе и трансферу власти. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Дмитрий Болкунец.

«Лукашенко — политический банкрот. Он не в состоянии сейчас выйти из этого политического кризиса без разрешения некоторых концептуальных вещей», — рассказал политолог. По его словам, обязательными условиями для разрешения ситуации, в которую попал белорусский лидер, станут освобождение политзаключенных и изменение конституции посредством проведения референдума.

Болкунец подчеркнул, что визит Лукашенко к своим политическим оппонентам является унижением для него и признанием своего поражения. Однако он был вынужден пойти на этот шаг, так как из сложившейся кризисной ситуации в стране нет другого выхода. «Денег больше под фамилию Лукашенко никто давать не будет. Ни Запад, ни Россия, ни Китай, никто», — добавил политолог.

Ранее стало известно о том, что Александр Лукашенко провел встречу с политическими заключенными в СИЗО КГБ. Помимо белорусского лидера во встрече участвовали бывший оппонент Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров.