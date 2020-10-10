Из-за карантина у москвичей начнут проверять паспорта

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, паспорт гражданина рф, паспорт
При покупке билетов в театр москвичам придется предъявлять паспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В московских театрах планируют ввести паспортный режим. Для людей старше 65 лет доступ туда вообще закроют, сообщают источники в мэрии столицы.

«В начале следующей недели московские власти планируют объявить о введении паспортного режима для доступа в театры столицы», — пишет РБК со ссылкой на мэрию Москвы. Решение об этом было принято на совещании 9 октября.

Контроль будет осуществляться как при офлайн-продаже билетов, так и в режиме онлайн. Горожанам придется вводить свои паспортные данные, чтобы осуществить покупку. Тем, кто попал в группу риска по возрасту или наличию хронических заболеваний, доступ в театры будет вообще закрыт, уточнили власти.

Ограничения коснутся театров, подчиненных московскому департаменту культуры. Среди них — «Современник», «Ромэн», театры имени Владимира Маяковского, Моссовета, Ермоловой и другие.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, в каком случае в Москву вернется карантин. Чтобы избежать повторных ограничений, граждане должны соблюдать ограничения, сообщает агентство Nation News. Кроме того, Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в столице, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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