Помощники Собянина заразились коронавирусом

Среди подтвержденных больных оказался глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель мэра Москвы Сергея Собянина, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом. О его болезни сообщается в официальном telegram-канале Депртанса Москвы.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», — сообщил Ликсутов в telegram-канале ведомства.

Помощник мэра заверил граждан, что будет работать из дома. В сложившейся ситуации очень важно беречь себя и других, напомнил Ликсутов. Поэтому нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты в людных местах, заключил он.

Также коронавирус подтвердился у заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщает telegram-канал Mash. На момент написания новости получить комментарий Бочкарева и подтвердить данную информацию не удалось — чиновник не ответил на звонок URA.RU.

6 октября Собянин признал, что ситуация с коронавирусом в Москве осложняется с каждым днем, пишет RT. Он пообещал принять решение по введению ограничений после подведения итогов следующей недели, уточняет агентство Nation News. Однако уже в ближайшее время из-за карантина у москвичей начнут проверять паспорта.