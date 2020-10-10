Политолог оправдал присутствие наемников в Нагорном Карабахе

По мнению политолога, Азербайджан при использовании наемников не нарушает никаких норм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Присутствие иностранных наемников в Нагорном Карабахе не нарушает норм международного права. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Азербайджан не нарушает никаких норм международного права. Он пытается военными методами получить назад свою территорию, которую он считает незаконно отторгнутой», — рассказал политолог. Он подчеркнул, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе ничем не отличаются от действий Украины на Донбассе.

Брутер добавил, что о присутствии в зоне конфликта международных наемников, в том числе сирийских боевиков, заявляли многие источники. Участие их исключительно на стороне Азербайджана политолог объяснил не только финансированием, но также некой общей идеей, которой в том числе может являться религия. Однако, по словам Брутера, многие прибывшие в Нагорный Карабах наемники «не рассчитывали, что будет такая мясорубка».

Конфликт в Нагорном Карабахе имеет давнюю историю. Активное противостояние между армянами и азербайджанцами на спорной территории началось еще в начале 20-го века и разгорелось с новой силой в годы развала СССР в конце 1980-х годов. Новый виток боевых действий начался 27 сентября этого года.