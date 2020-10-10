Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2021 году

В 2021 году ЕГЭ начнут проводить в марте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году власти планируют провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 22 марта по 1 июля. Проект расписания подготовлен Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.

«ЕГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: досрочный период — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Тестирования будут начинаться в 10 утра.

Ранее Роспотребнадзору предложили сохранить ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в университет. В пресс-службе ведомства сообщили, что рассмотрят инициативу. Эксперты инициативу поддержали, отметив, что это позволит многим отойти от «жесткой конвейерной схемы ЕГЭ, когда два года выпадало из обучения, поскольку в 10-х и 11-х классах шла гонка за результаты».