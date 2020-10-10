10 октября 2020

Столица Карабаха подверглась обстрелу в первый день перемирия

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Степанакерт подвергся обстрелу Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Столица Нагорного Карабаха — Степанакерт — подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня. В городе включена сирена воздушной тревоги.

«Город Степанакерт впервые после введения в субботу в 11:00 мск режима прекращения огня подвергся обстрелу. Было слышно не менее 15 взрывов. В Степанакерте включена сирена воздушной тревоги», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий. Часть взрывов, по его словам, прогремела в населенном пункте Шуши.

Два взрыва, как сообщает РИА «Новости», раздались прямо в центре Степанакерта. По одной из версий, это снаряды, которые обезвреживают саперы. В то же время омбудсмен непризнанной республики говорит, что по столице были выпущены две ракеты.

Ранее, как напоминает RT, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Разговор длился около 10 часов. В итоге стороны договорились о прекращении огня, который начал действовать утром 10 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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