10 октября 2020

Мировой рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки побит

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Число новых случаев заражения COVID-19 в мире бьет рекорд третий день подряд Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Количество новых случаев коронавируса в мире бьет рекорд третий день подряд. 10 октября выявлено 383 359 случаев COVID-19.

«10 октября 2020 года [выявлено] 383 359 случаев заболевания», — говорится в информации на сайте Всемирной организации здравоохранения. 9 октября сообщалось о 355 244 случаях коронавируса, 8 октября — 343 467.

Ранее сообщалось, что за все время пандемии в мире было выявлено больше 37 миллионов случаев коронавируса, передает агентство Nation News. Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что одним из лучших способов профилактики COVID-19 является футбол, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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