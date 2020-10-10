Мировой рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки побит

Количество новых случаев коронавируса в мире бьет рекорд третий день подряд. 10 октября выявлено 383 359 случаев COVID-19.
«10 октября 2020 года [выявлено] 383 359 случаев заболевания», — говорится в информации на сайте Всемирной организации здравоохранения. 9 октября сообщалось о 355 244 случаях коронавируса, 8 октября — 343 467.
Ранее сообщалось, что за все время пандемии в мире было выявлено больше 37 миллионов случаев коронавируса, передает агентство Nation News. Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что одним из лучших способов профилактики COVID-19 является футбол, сообщает телеканал 360.
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