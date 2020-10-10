Названы поводы поменять сим-карту в телефоне

Сим-карту в телефоне стоит заменить, если ухудшилось качество связи и если она не поддерживает технологию 4G. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
«Сим-карту стоит заменить, если вы отмечаете ухудшение качества связи, лимит контактов на телефоне исчерпан, а также если сим-карта не поддерживает 4G», — заявил Щельцин агентству «Прайм». Он отметил, что в целом симку нужно менять каждые один-два года, а также при покупке нового телефона.
При ухудшении качества связи и интернета не стоит складывать вину на гаджет, подчеркнул эксперт. По словам Щельцина, в большинстве случаев проблема решается именно при замене сим-карты.
Ранее IT-эксперт Артем Артемов предупредил, что мошенники научились воровать деньги с помощью дубликатов сим-карт, по которым происходит аутентификация в мобильном банке. Злоумышленники создают клоны симок в салонах связи с помощью фейковой доверенности, передает RT.
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