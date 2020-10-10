Ракета попала в жилой дом в азербайджанском городе Гянджа. Не менее пяти человек погибли.
«В результате ракетного обстрела разрушено жилое здание. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 17 раненых», — сообщает МЧС Азербайджана. На месте работают спасатели.
Минобороны Азербайджана обвинило в произошедшем Армению. В ведомстве считают, что обстрел велся с территории Бердского района страны.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. В первый же день начала действия мирного договора столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу, в городе включили сирену.
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