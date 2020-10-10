10 октября 2020

Ракета попала в жилое здание в азербайджанском городе Гянджа. Есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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взрыв в Перми, крыша, доски, разрушенный дом, пожарные
На месте разрушенного дома работают спасатели (архивное фото) Фото: Юрий Токранов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ракета попала в жилой дом в азербайджанском городе Гянджа. Не менее пяти человек погибли.

«В результате ракетного обстрела разрушено жилое здание. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 17 раненых», — сообщает МЧС Азербайджана. На месте работают спасатели.

Минобороны Азербайджана обвинило в произошедшем Армению. В ведомстве считают, что обстрел велся с территории Бердского района страны.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. В первый же день начала действия мирного договора столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу, в городе включили сирену.

Фото: Генпрокуратура Азербайджана
Фото: Генпрокуратура Азербайджана
Фото: Генпрокуратура Азербайджана

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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