10 октября 2020

Банкир раскрыл, как правильно выбрать валюту для сбережений. Ориентироваться на курс не стоит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, пять тысяч, бухгалтерия, бюджет, финансы, деньги, наличные, рубли, купюры, евро, валюта, откат, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Хранить деньги стоит в валюте, в которой средства будут потрачены в будущем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Россиянам следует хранить сбережения в валюте, в которой средства будут потрачены в будущем. Глава Росбанка Илья Поляков отметил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны.

«Ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — сказал Поляков в интервью РИА «Новости». Глава банка подчеркнул, что простым клиентам будет трудно разобраться в рыночных трендах, а колебания валютных курсов бывают непредсказуемыми.

Ранее аналитик банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что клиенты Сбербанка, хранящие сбережения в валюте, в сентябре забрали со вкладов 441 млн долларов, сообщает агентство Nation News. А экономист Вячеслав Зайченко посоветовал россиянам хранить деньги в разных иностранных валютах, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...