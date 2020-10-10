Россиянам следует хранить сбережения в валюте, в которой средства будут потрачены в будущем. Глава Росбанка Илья Поляков отметил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны.
«Ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — сказал Поляков в интервью РИА «Новости». Глава банка подчеркнул, что простым клиентам будет трудно разобраться в рыночных трендах, а колебания валютных курсов бывают непредсказуемыми.
Ранее аналитик банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что клиенты Сбербанка, хранящие сбережения в валюте, в сентябре забрали со вкладов 441 млн долларов, сообщает агентство Nation News. А экономист Вячеслав Зайченко посоветовал россиянам хранить деньги в разных иностранных валютах, передает телеканал 360.
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