Глава Москвы назвал лайт вариант борьбы с пандемией в столице

Власти Москвы займутся контролем перевода сотрудников предприятий на удаленку. Это самый легкий вариант контроля за распространением коронавируса. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Будем обеспечивать контроль за соблюдением [требований]. Это такой самый „лайт“ вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — заявил Собянин в эфире «России-1». Он отметил, что совсем не вводить ограничений невозможно.
Ранее Сергей Собянин заявил, что из-за распространения коронавируса не менее 30% сотрудников предприятий должны перейти на удаленную работу. Также глава столицы отправил всех школьников на двухнедельные каникулы. Собянин отметил, что в Москве растет не только заболеваемость коронавирусом, но и количество пациентов на ИВЛ, а также смертность, передает RT.
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