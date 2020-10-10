10 октября 2020

Глава Москвы назвал лайт вариант борьбы с пандемией в столице

© Служба новостей «URA.RU»
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Совсем не вводить ограничений из-за коронавируса не получится, отметил Сергей Собянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Москвы займутся контролем перевода сотрудников предприятий на удаленку. Это самый легкий вариант контроля за распространением коронавируса. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Будем обеспечивать контроль за соблюдением [требований]. Это такой самый „лайт“ вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — заявил Собянин в эфире «России-1». Он отметил, что совсем не вводить ограничений невозможно.

Ранее Сергей Собянин заявил, что из-за распространения коронавируса не менее 30% сотрудников предприятий должны перейти на удаленную работу. Также глава столицы отправил всех школьников на двухнедельные каникулы. Собянин отметил, что в Москве растет не только заболеваемость коронавирусом, но и количество пациентов на ИВЛ, а также смертность, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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