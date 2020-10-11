Самая богатая тиктокерша в России исполнила мечту детства

Блогер Дина Саева устроила себе отдых на Мальдивах Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Одна из самых популярных русскоязычных блогерш в ТikTok Дина Саева (Мадина Басаева). исполнила свою детскую мечту — побывать на Мальдивах. Об этом 20-летняя девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети.

Поклонники Саевой поинтересовались в Instagram, почему она решила съездить на отдых именно на Мальдивы, а не на более популярный курорты. «Мечта детства! Невозможное стало возможным. Скоро все повалят сюда, вот увидите», — написала в ответ девушка.

Дина Саева родилась в многодетной семье в Таджикистане, сообщает издание «Ридус». В 2000 году родители решили с детьми переехать в Екатеринбург, где подали на гражданство. Первое время семья Саевой ютились на съемных квартирах, школьном спортзале и клубе, где глава семьи работал охранником.

Блогерская карьера Саевой началась в 2015 году с приложения Periscope, где можно было проводить прямые эфиры. Широкую известность девушке принесли видео в Instagram и приложении Musically (позже его выкупил ТikTok).Сейчас у Саевой 16,4 млн подписчиков в ТikTok и 5,3 млн — в Instagram. По данным Forbes, только на рекламе брендов Coca-Cola, Samsung и DolceGabbana девушка заработала 10 млн рублей.

На днях коллега Саевой Марьяна Ро сменила имидж и побрилась налысо. А Клава Кока представила демо нового трека.