11 октября 2020

Путин подшутил над Зюгановым и Жириновским. Видео

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Сайт президента России, путин владимир
Владимира Путина заинтересовало отсутствие портрета Ленина в кабинете Геннадия Зюганова Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин перед онлайн-совещанием с лидерами парламентских фракций, которое состоялось еще 6 октября, подшутил над Геннадием Зюгановым (КПРФ) и Владимиром Жириновским (ЛДПР).

Минута свободного времени появилась из-за задержки Жириновского. Во время ожидания российский лидер успел рассмотреть интерьер кабинета Зюганова. «У Геннадия Андреевича за спиной… портрет Пушкина? А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс?», — с улыбкой поинтересовался Путин.

В этот момент в соседнем от Геннадия Зюганова окне в кадр на стуле «въехал» лидер ЛДПР. «А вот и Владимир Вольфович подъехал. Хорошо. Решил перекусить. И правильно! Уважаемые коллеги, добрый день», — начал совещание Путин. Глава КПРФ, к слову, позже ответил, что находится в «достойном окружении» — портрет Пушкина, герб СССР, знамя Победы и Родина-мать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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