В Пермском крае заканчиваются деньги на борьбу с коронавирусом

Большую часть средств резервного фонда регион израсходовал на борьбу с COVID Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае потрачена большая часть денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказала депутат законодательного собрания Пермского края председатель комитета по бюджету краевого парламента Зырянова Елена. Она также напомнила, что на борьбу с COVID-19 тратятся средства, заложенные в резервном фонде главы региона.

«В основном средства на противоэпидемиологические мероприятия тратятся из резервного фонда губернатора. Он у нас в бюджете [региона] составляет 4,5 млрд. рублей (по данным краевого правительства — 5 млрд. рублей — прим. ред.). По предварительным сведениям, потрачено где-то 3,5 млрд. рублей. В основном эти деньги тратятся на средства индивидуальной защиты и выплаты медикам, которые работают с ковидными больными», — сказала Зырянова.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления региону средств федерального бюджета, депутат пояснила, что «Москва может выделить региону деньги на борьбу с коронавирусом в том случае, если понимает, что собственных средств у региона недостаточно». В то же время она подчеркнула, что если потребуется, краевой парламент примет изменения в краевой бюджет и «депутаты перераспределят средства региональной казны».

В апреле этого года в резервный фонд губернатора Прикамья было направлено 4,5 млрд. рублей, из них 2 млрд. рублей — направил федеральный бюджет. Таким образом, резервный фонд был увеличен в десять раз и составил 5 млрд. рублей. URA.RU писало, что средства фонда в первую очередь были направлены на мероприятия по борьбе с коронавирусом COVID-19, поддержку семей с детьми, бизнеса и работников с неполной занятостью.