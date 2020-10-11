В Госдуме предложили изменить норму о возмещении ущерба в ДТП

Водителям хотят запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России хотят запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Соответствующую поправку в Гражданский кодекс готовятся внести депутаты Госдумы от «Единой России».

Законопроектом предлагается запретить уступку прав потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, а также на компенсацию морального вреда, на получение штрафов и других выплат, которые положены гражданину по закону «О защите прав потребителей». Как объяснила журналистам автор инициативы, депутат Госдумы Наталья Костенко, причиной разработки новых норм стало жителей Краснодарского края. Они пострадали от мошенников, которые выдавали себя за автоюристов.

«Всего жертвами этой аферы стало около 700 человек. Они получили требование вернуть страховые выплаты и налог НДФЛ с этих сумм. Выяснилось, что, попав в ДТП, эти граждане за определенные суммы переуступали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они сразу получали 50 тыс., отказываясь самостоятельно доказывать в суде ущерб от 200 тыс. рублей и более», — приводит газета «Известия» слова Костенко.

В результате за пострадавших это сделали мошенники, которые серьезно завысили ущерб и получили большие деньги. Такая схема обмана вскрылась, когда страховщики стали обжаловать вынесенные по выплатам решения. Позже оказалось, что за этим стоял один и тот же судья в Крыму. Кроме того, издание со ссылкой на данные Всероссийского союза автостраховщиков отмечает, что доля мошенничества на рынке ОСАГО в 2018 году составляла 90%, годом ранее — 87%.