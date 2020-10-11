Стало известно, сколько коронавирус живет на купюрах и смартфонах

Коронавирус может оставаться на смартфонах в течение месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может находиться на банкнотах, смартфонах и металлических поручнях в течение месяца. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Бумажные и полимерные банкноты, предметы из нержавеющей стали и стекла (смартфонов и т. д.) относятся к непористым поверхностям. «Данные, представленные в этом исследовании, демонстрируют, что инфекционный SARS-CoV-2 может быть восстановлен с непористых поверхностей в течение не менее 28 дней», — говорится в исследовании, опубликованном в Virology Journal. Коронавирус может оставаться на поверхности почти месяц, при температуре +20 градусов Цельсия и относительной влажности 50%, отметили ученые.

В исследовании говорится, что при температуре +30 инфекция может оставаться на поверхности в течение трех недель. Лишь при +40 выживаемость коронавируса на пористых поверхностях составляет до 24 часов.

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