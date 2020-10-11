11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Курганцы выстраиваются в очередь у памятника коню

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптура коня около Кировского моста. Курган, кировский мост, конь, скульптура коня
Ранее скульптура коня напугала курганских водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане люди выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с новой скульптурой коня. Об этом в соцсетях рассказала жительница города Марина Камшилова. Ранее данная фигура коня напугала местных водителей.

По мнению Камшиловой, лошадь на набережной, по сравнению с другими металлическими фигурами, является прорывом в современность. «Вечером возле нее была очередь из желающих сфотографировать и сфотографироваться», — написала она в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Справедливости ради стоит сказать, что с этим конем получаются довольно атмосферные фото», — отметил в своем telegram-канале «Марксизм Урбанизм» основатель проекта «Мой Курган» Роман Овчинников. Другая жительница Кургана заметила, что данная скульптура будет хорошо смотреться в тумане.

Скульптуру коня установили в Кургане возле Кировского моста. Некоторые жители города написали в соцсетях, что боятся проезжать ночью мимо данной фигуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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