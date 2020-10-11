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Коронавирус в Челябинской области отвоевал новые позиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, отдых, фельдшеры, коронавирус, ковид, противочумной костюм
Челябинские медики работают на износ Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 12 октября зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая девятерых школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки подряд в области умирает по шесть пациентов с COVID-19. В прошедшие выходные область обновила максимальный показатель заболеваемости последних месяцев, выйдя на 99 заражений в сутки. Число новых больных среди учащихся 11 октября также достигло девять человек.

«С начала пандемии произошло 17 875 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 852 южноуральцев. Умерли шесть человек в возрасте 55, 65, 79, 80 и 83 лет — три мужчины и три женщины. Для всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 85 человек, с начала пандемии — 13 438 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, она находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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