Коронавирус в Челябинской области отвоевал новые позиции

Челябинские медики работают на износ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 12 октября зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая девятерых школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки подряд в области умирает по шесть пациентов с COVID-19. В прошедшие выходные область обновила максимальный показатель заболеваемости последних месяцев, выйдя на 99 заражений в сутки. Число новых больных среди учащихся 11 октября также достигло девять человек.

«С начала пандемии произошло 17 875 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 852 южноуральцев. Умерли шесть человек в возрасте 55, 65, 79, 80 и 83 лет — три мужчины и три женщины. Для всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 85 человек, с начала пандемии — 13 438 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, она находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки.