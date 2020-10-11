11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Федеральный министр повысил свердловского чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Сандаков (в центре) имеет большой опыт работы Фото: Владимир Жабриков

Экс-директор директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков назначен директором департамента лестного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Указ об этом (документ есть в распоряжении URA.RU) подписал министр экологии Дмитрий Кобылкин.

Согласно документу, Олег Сандаков приступил к обязанностям 8 октября, с ним заключен контракт сроком на три года. Назначение позитивно оценил министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. «Я думаю, что у нас конструктивный диалог с Рослесхозом в лице Олега Николаевича продолжится. За годы совместной работы сложилось мнение о глубоком погружении в проблему лестной отрасли и профессионализме», — прокомментировал он в разговоре с URA.RU. Алексей Кузнецов напомнил, что Сандаков имеет профильное образование, а также опыт работы главой муниципального образования, а позднее — в руководстве исполнительной власти.

В начале 2019 года директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. До 2015 года он возглавлял Шалинский городской округ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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