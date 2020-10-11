В Шадринске дефицит лекарства для онкобольных

Онкобольным в курганском городе не выдают лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пациентам с онкологией в Шадринске Курганской области не выдают лекарства. За таблетками необходимо ехать в Курган. Об этом URA.RU рассказала родственница онкобольного Ирина Абсатарова.

«Отца пролечили в онкодиспансере в Кургане, за это спасибо врачам. Его выписали, чтобы продолжить лечение в Шадринске, а у нас препаратов нет. Медики говорят, что отцу можно вернуться в Курган, чтобы получать таблетки», — пояснила Абсатарова.

Отсутствие препарата подтвердил департамент здравоохранения. «В связи с невозможностью закупа лекарственного препарата капецитабин специалистами ГБУ „ШБСМП“ вам необходимо обратиться в поликлинику за направлением для госпитализации в Курганский онкодиспансер», — указано в ответе депздрава на обращение пациента.

По данным сайта госзакупок, ежегодно Шадринская больница покупала капецитабина на сумму более 1 млн рублей. На 2020 год лекарства приобретено на 411 тысяч рублей. «Денег нет у больницы. Все, что было направили на борьбу с CОVID-19», — поделился мнением инсайдер из числа медиков.

Ранее, когда женщина заявила, что онкобольным приходится ездить на химиотерапию за 150 км, к решению проблемы подключился уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. «Ситуация была прояснена. Пациент пролечился в онкодиспансере, где ему было предоставлено место», — уточнил омбудсмен.

«Теперь, если нет необходимости ставить уколы, капельницы, а все лечение заключается в таблетках, зачем отцу занимать место в больнице, куда можно положить других пациентов. Почему не передать честь лекарств в Шадринск?», — уточнила женщина. В депздрав направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.