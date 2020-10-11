Депутат понял, что болен, когда перестал чувствовать запахи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У депутата Госдумы от Свердловской области, единоросса Максима Иванова подтвержден коронавирус. Парламентарий сообщил URA.RU, что переносит болезнь в легкой форме.

«Стал пить кофе, чувствую — запаха нет, поэтому решил сдать. Первый тест оказался положительным, второй отрицательным. Потом сдал еще раз, в Центральной клинической больнице, опять результат подтвердился. Хотя ни температуры, ни кашля, ни одышки — ничего нет. Уровень кислорода в крови — 99%», — рассказал URA.RU Иванов.

Парламентарий рассказывает, что вирус был выявлен вскоре после региональной недели. С коллегами по Госдуме перед получением теста он не контактировал и сейчас находится на самоизоляции. Иванову прописали стандартный набор лекарств — противовирусные препараты, антибиотики и витамины.

Максим Иванов — третий депутат Госдумы, который сообщил что болен коронавирусом. Ранее инфекция была выявлена у Дмитрия Ионина и Антона Шипулина.