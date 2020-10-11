11 октября 2020
10 октября 2020

Свердловский депутат Госдумы болен коронавирусом. Он узнал о болезни благодаря кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Алапаевске., иванов максим
Депутат понял, что болен, когда перестал чувствовать запахи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У депутата Госдумы от Свердловской области, единоросса Максима Иванова подтвержден коронавирус. Парламентарий сообщил URA.RU, что переносит болезнь в легкой форме.

«Стал пить кофе, чувствую — запаха нет, поэтому решил сдать. Первый тест оказался положительным, второй отрицательным. Потом сдал еще раз, в Центральной клинической больнице, опять результат подтвердился. Хотя ни температуры, ни кашля, ни одышки — ничего нет. Уровень кислорода в крови — 99%», — рассказал URA.RU Иванов.

Парламентарий рассказывает, что вирус был выявлен вскоре после региональной недели. С коллегами по Госдуме перед получением теста он не контактировал и сейчас находится на самоизоляции. Иванову прописали стандартный набор лекарств — противовирусные препараты, антибиотики и витамины.

Максим Иванов — третий депутат Госдумы, который сообщил что болен коронавирусом. Ранее инфекция была выявлена у Дмитрия Ионина и Антона Шипулина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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