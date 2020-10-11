С 14—15 октября критически важные сотрудники комбината будут изолированы в медцентре «Изумруд» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

40 работников Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие топливной компании «Росатома» — ТВЭЛ) заболели коронавирусом. Об эпидемиологической ситуации на предприятии сообщил гендиректор комбината Александр Белоусов.

«Пришла вторая волна. На сегодня на комбинате уже 40 человек с подтвержденным диагнозом. Вторая волна накрывает быстрее, чем первая. Во время первой волны мы постепенно шли три месяца до пика, а сейчас уже за три недели. Сейчас ситуация гораздо серьезнее и хуже, чем первая волна», — сообщил глава предприятия.

Он уточнил, что с 14—15 октября «критически важные сотрудники комбината будут изолированы в медцентре „Изумруд“». «Мною распоряжение отдано. Сейчас рабочая группа восстанавливает регламенты, которые действовали в первую волну», — объяснил Белоусов.

В пресс-службе предприятия был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

АО «УЭХК» входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании «Росатома» — ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.