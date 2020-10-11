11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

В Тюмени мужчина два месяца избивал племянника. «Бил ногами и проводом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Истязания над ребенком длились почти все лето Фото: depositphotos.com

Житель Исетского района почти все лето измывался над своим племянником (сыном родного брата), который приехал к дяде погостить. В качестве «воспитательных» мер обвиняемый использовал избиения.

«С 10 июня по 9 августа мужчина неоднократно истязал ребенка, нанося ему удары руками и ногами, электропроводом, веревкой, шлангом и так далее», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Для ребенка ситуация осложнялась тем, что он не мог попросить помощи — своего телефона у него не было, а все разговоры с родными он вел в присутствии дяди.

Истязания продолжались вплоть до отъезда мальчика домой. Мужчина доставил ребенка к родителям, и именно тогда мама подростка увидела синяки и кровоподтеки. После рассказа сына она обратилась в полицию. В настоящий момент дело передано в суд. По вменяемой статье мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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