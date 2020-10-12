В Кремле объяснили, как регионам бороться с дефицитом врачей

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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
В регионах не хватает врачей из-за новой волны коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские регионы, которым не хватает врачей для борьбы коронавирусом, могут получать специалистов из других субъектов, где ситуация с распространением COVID-19 лучше. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил URA.RU, что такая практика была распространена во время первой волны пандемии.

«Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки. Медики из Москвы и из других субъектов посетили огромное число регионов, отправлялись туда, где ситуация сложнее. Нет сомнения, если регионы будут обращаться в штаб, то будут решения о взаимопомощи кадрами», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

11 октября в России был достигнут рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки. В воскресенье их число достигло 13 634. 12 октября было зарегистрировано 13 592 новых пациентов с ковидом. Из регионов поступают сигналы о нехватке врачей из-за второй волны коронавируса. К примеру, в Алтайском крае минздрав призвал частные клиники забрать часть неотложных вызовов, также властям необходимы добровольцы в ковидные госпитали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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