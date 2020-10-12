В Кремле объяснили, как регионам бороться с дефицитом врачей

В регионах не хватает врачей из-за новой волны коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские регионы, которым не хватает врачей для борьбы коронавирусом, могут получать специалистов из других субъектов, где ситуация с распространением COVID-19 лучше. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил URA.RU, что такая практика была распространена во время первой волны пандемии.

«Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки. Медики из Москвы и из других субъектов посетили огромное число регионов, отправлялись туда, где ситуация сложнее. Нет сомнения, если регионы будут обращаться в штаб, то будут решения о взаимопомощи кадрами», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

11 октября в России был достигнут рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки. В воскресенье их число достигло 13 634. 12 октября было зарегистрировано 13 592 новых пациентов с ковидом. Из регионов поступают сигналы о нехватке врачей из-за второй волны коронавируса. К примеру, в Алтайском крае минздрав призвал частные клиники забрать часть неотложных вызовов, также властям необходимы добровольцы в ковидные госпитали.