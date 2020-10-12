Медики всего мира продолжают борьбу с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 13 592 новых случаев коронавируса. Накануне было выявлено 13 634 зараженных. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 125 человек, выздоровело 3 793 пациентов.

На первом месте по количеству заболевших вирусом Москва (+4395). Следом идет Санкт-Петербург с 538 случаями. Замыкает тройку Московская область — там зафиксировано 440 новых пациентов. Из регионов Урала больше всего новых случаев в Свердловской области (+218). В Челябинской области — 94, в Курганской области — 65, в ХМАО — 208, в ЯНАО — 154, в Тюменской области — 128, в Пермском крае — 104.

За все время пандемии в России известно о 1 312 310 случаев заражения. В мире число зараженных подбирается к 37,5 миллионам.