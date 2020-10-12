Константин Певчих ищет инвесторов для производства микроигл Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Отец соратницы Алексея Навального Марии Певчих начал сбор денег на производство игл для микроинъекций. Константин Певчих владеет патентом на технологию интрадермальной доставки вакцин Skinport.

«Это одноразовые микроиглы для безболезненных уколов. Чтобы сделать такой укол, не нужно быть медработником, он незаметен для пациента и не оставляет следов», — пишет Mash. Особенность технологии — возможность делать инъекции незаметно для пациента.

Система уже прошла клинические испытания, заявляет Певчих. Однако чтобы начать массовое производство, бизнесмену не хватает миллиона долларов, поэтому он ищет инвесторов. Минимальный вклад — 200 тысяч долларов.

При этом препараты ингибиторов холинэстеразы, об обнаружении которых в организме Навального заявили в немецкой больнице, есть в продаже в обычных аптеках. Эксперты отмечают, что есть лекарства от Альцгеймера, которые являются ингибиторами холинестеразы и вводятся через инъекции. В частности, средство «Галантамин» при передозировке способно вызвать угнетение сознания, судороги и кому.

Ранее сообщалось, что Мария Певчих сопровождала Алексея Навального в поездке по Томску. После инцидента с блогером следственные органы допросили всех соратников Навального, однако Певчих все еще не пообщалась с правоохранителями. После произошедшего с Навальным она улетела в Германию.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в клинику Charite в Берлине. В учреждении позднее заявляли, что отравление было вызвано веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, использующихся в том числе для лечения глаукомы и болезни Альцгеймера. Позднее в правительстве Германии заявили, что в организме Навального обнаружили вещества из группы «Новичок».

Фото: Mash

Фото: Mash

Фото: Mash