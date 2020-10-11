Расследование преступлений шло 12 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО под суд пойдут уроженцы Дагестана, которые в 2008 году из двух автоматов Калашникова расстреляли предпринимателя из Когалыма на глазах у его ребенка и ранили водителя. После чего по поддельным паспортам уехали на родину, где и скрывались от правосудия 12 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий в октябре 2019 года в городе Махачкала в поле зрения правоохранителей попал один из мужчин, схожий по приметам с разыскиваемым. Проверочные мероприятия подтвердили его личность. Позже были установлены имя и фамилия второго обвиняемого, под которыми тот скрывался длительное время в городе Оренбург. Обвиняемые при задержании сопротивление не оказали и сообщили свои настоящие имена», — сообщает пресс-служба СУ СК ХМАО.

По версии следствия, обвиняемые совершили убийство бизнесмена из чувства мести. По их информации, предприниматель сам являлся заказчиком убийства их родственника в Махачкале. Злоумышленники тщательно продумали преступление. Они дождались, когда жертва выйдет из дома вместе с ребенком и произвели в него восемь выстрелов из двух автоматов. После чего еще и тяжело ранили водителя предпринимателя. Используя поддельные паспорта, они уехали в Дагестан, где спустя 12 лет и были задержаны. В случае признания обвиняемых виновными судом им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.