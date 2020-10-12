Введения второго тотального карантина в России можно избежать, если каждый человек будет соблюдать меры профилактики. Это также остановит рост заболеваемости коронавирусом, рассказал в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
«Нам нужно не пугать людей, а постоянно объяснять: как формируется иммунитет, почему важно носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки. Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать», — считает депутат.
По мнению Морозова, усиление штрафных санкций не исправит ситуацию. «Смотрю: стоит молодой человек в маске, снимает ее, кашляет, надевает обратно. Мне полицию вызывать? А можно штрафами заставить человека обрабатывать руки антисептиком? Должно быть понимание человека, как надо жить», — подчеркнул парламентарий.
Кроме этого, сократить заболеваемость коронавирусом в России поможет вакцинация групп риска, продолжил Морозов. Последним условием депутат выделил сохранение баланса между больными коронавируса и теми, кто болеет другими заболеваниями. Поскольку кроме COVID-19 остаются и другие опасные болезни. Морозов подчеркнул, что сохранением баланса должны заниматься врачи.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России есть большой запас прочности, позволяющий не вводить полный локдаун. Вместе с тем, в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. 12 октября инфекция подтверждена у 13 592 человек, 3 793 выздоровели, передает RT. Всего в России COVID-19 с начала пандемии заразились 1 312 310 человек, сообщает «
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