В Госдуме раскрыли, как Россия избежит жесткого карантина. Есть три условия

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Масочный режим. Челябинск, покупатель, супермаркет, магазин, сиз, маска медицинская
Ношение масок и дистанция остаются главными мерами профилактики коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Введения второго тотального карантина в России можно избежать, если каждый человек будет соблюдать меры профилактики. Это также остановит рост заболеваемости коронавирусом, рассказал в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Нам нужно не пугать людей, а постоянно объяснять: как формируется иммунитет, почему важно носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки. Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать», — считает депутат.

По мнению Морозова, усиление штрафных санкций не исправит ситуацию. «Смотрю: стоит молодой человек в маске, снимает ее, кашляет, надевает обратно. Мне полицию вызывать? А можно штрафами заставить человека обрабатывать руки антисептиком? Должно быть понимание человека, как надо жить», — подчеркнул парламентарий.

Кроме этого, сократить заболеваемость коронавирусом в России поможет вакцинация групп риска, продолжил Морозов. Последним условием депутат выделил сохранение баланса между больными коронавируса и теми, кто болеет другими заболеваниями. Поскольку кроме COVID-19 остаются и другие опасные болезни. Морозов подчеркнул, что сохранением баланса должны заниматься врачи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России есть большой запас прочности, позволяющий не вводить полный локдаун. Вместе с тем, в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. 12 октября инфекция подтверждена у 13 592 человек, 3 793 выздоровели, передает RT. Всего в России COVID-19 с начала пандемии заразились 1 312 310 человек, сообщает «Утро.ру».

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